Европейский союз осудил вооруженный мятеж в Мали

Брюссель не приемлет никаких антиконституционных перемен, сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Переворот, по его словам, не может быть реакцией на глубокий социально-политический кризис, который поразил Мали в течение нескольких месяцев. Сегодня днем в этом западноафриканском государстве подняли мятеж военные на одной из баз вблизи столицы страны. Они арестовали президента страны и премьер-министра. Этому предшествовали антиправительственные акции протеста.