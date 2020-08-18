Европейский союз осудил вооруженный мятеж в Мали

Брюссель не приемлет никаких антиконституционных перемен, сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Переворот, по его словам, не может быть реакцией на глубокий социально-политический кризис, который поразил Мали в течение нескольких месяцев. Сегодня днем в этом западноафриканском государстве подняли мятеж военные на одной из баз вблизи столицы страны. Они арестовали президента страны и премьер-министра. Этому предшествовали антиправительственные акции протеста.
2020-08-18T22:31:53+03:00
2020-08-18T22:31:53+03:00
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22:31, 18 августа 2020
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