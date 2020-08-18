Фармацевтический вестник: на момент регистрации безопасность российской вакцины от коронавируса проверили на 20 людях

Газета «Фармацевтический вестник» выяснила, что на момент регистрации безопасность российской вакцины от коронавируса проверили всего на 20 людях. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания Полина Звездина. «Мы изучили инструкцию зарегистрированной вакцины, которая находится на открытом и общедоступном сайте государственных лекарственных средств. Выяснилось, что обе компоненты вакцины были протестированы только на 20 здоровых добровольцах. Еще на 9 добровольцах была протестирована только первая часть вакцины, и еще на 9 — только вторая», — рассказала она. «Фармацевтический вестник» также обращает внимание на то, что вакцина пока запрещена к применению для людей старше 60 и детей до 18 лет.
2020-08-18T22:07:59+03:00
2020-08-18T22:23:29+03:00
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Эксклюзив Эха 22:07, 18 августа 2020
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