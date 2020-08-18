Городской суд отменил сразу несколько постановлений районных инстанций о наказаниях для участников уличных акций

Дела о штрафах и арестах активистов направили на повторное рассмотрение.

Петербургский городской суд признал незаконным арест активиста Павла Иванкина. Его задержали месяц назад за то, что он стоял у ТЦ «Галерея» с плакатом против изменения Конституции . Судья Ирина Калинина согласилась с тем, что одиночный пикет нельзя считать массовой акцией. Также сегодня она вернула в Октябрьский райсуд дело Анастасии Бураковой, которая весной возложила две гвоздики и первоначальный текст Основного закона к зданию Конституционного суда. Первая инстанция сочла это действие пикетом и назначила активистке штраф. Кроме того, Калинина направила на повторное рассмотрение дела пятерых горожан, которых задержали перед зданием военного суда, где огласили приговор петербургским фигурантам так называемого «пензенского дела». Они получили штрафы в 10 тысяч рублей, напоминает организация «Апология протеста». Таким образом сегодня городской суд направил на повторное рассмотрение восемь дел задержанных на уличных акциях.

Обычно в Петербурге повторно дела рассматривает другой состав суда. Однако его решение может быть тем же.