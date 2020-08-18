Координационный совет оппозиции Белоруссии заявил, что не сможет пересчитать результаты голосования на выборах

Координационный совет оппозиции Белоруссии заявил, что не сможет пересчитать результаты голосования на прошедших президентских выборах, так как часть бюллетеней уничтожена. Об этом сказала один из лидеров оппозиции Мария Колесникова. Мария Колесникова считает, что граждане Белоруссии сейчас едины в своем желании строить свободную и демократическую страну.
2020-08-18T22:05:47+03:00
2020-08-18T22:05:47+03:00
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22:05, 18 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
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