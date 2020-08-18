Координационный совет оппозиции Белоруссии заявил, что не сможет пересчитать результаты голосования на выборах

Координационный совет оппозиции Белоруссии заявил, что не сможет пересчитать результаты голосования на прошедших президентских выборах, так как часть бюллетеней уничтожена. Об этом сказала один из лидеров оппозиции Мария Колесникова. Мария Колесникова считает, что граждане Белоруссии сейчас едины в своем желании строить свободную и демократическую страну.