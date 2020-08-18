Российский генерал-майор погиб в Сирии

Как сообщает Минобороны, это произошло недалеко от города Дейр-эз-Зор.

Высокопоставленный офицер оказался жертвой взрывного устройства, сообщили в военном ведомстве. Как отмечается, один из автомобилей возвращавшейся с гуманитарной акции автоколонны подорвался на обочине дороги. Пострадали также несколько российских военнослужащих.

Погибший генерал находился в Сирии в должности старшего военного советника. Его имя не называется. Вместе с тем источники «Новой газеты» утверждают, что это Вячеслав Гладких, который являлся замкомандующего 36-й общевойсковой армией. Ее штаб находится в Улан-Удэ. До этого Гладких командовал мотострелковой бригадой в Оренбургской области, где в 2016 году погиб солдат-срочник. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством, однако его мать обвинила Гладких во лжи и в игнорировании дедовщины в его части. Впоследствии, впрочем, от претензий она отказалась.

Это уже второй генерал, убитый в ходе операции российских войск в Сирии. В сентябре 2017 года генерал-лейтенант Валерий Асапов стал жертвой минометного обстрела со стороны террористов.