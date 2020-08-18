Власти Ливана вновь вводят общенациональный карантин

В республике ночью будет действовать комендантский час. Такие меры вступят в силу с пятницы и будут действовать две недели, передает агентство «Интерфакс». На прошлой неделе медики рассказали о рекордном суточном приросте новых случаев коронавируса. При этом в Бейруте многие больницы переполнены после взрывов. Это усложняет лечение заболевших коронавирусом. С начала пандемии в Ливане было зарегистрировано в общей сложности более 9 тыс. случаев коронавируса. 105 инфицированных скончались.
2020-08-18T21:33:16+03:00
2020-08-18T21:33:16+03:00
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21:33, 18 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
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