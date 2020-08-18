Власти Ливана вновь вводят общенациональный карантин

В республике ночью будет действовать комендантский час. Такие меры вступят в силу с пятницы и будут действовать две недели, передает агентство «Интерфакс». На прошлой неделе медики рассказали о рекордном суточном приросте новых случаев коронавируса. При этом в Бейруте многие больницы переполнены после взрывов. Это усложняет лечение заболевших коронавирусом. С начала пандемии в Ливане было зарегистрировано в общей сложности более 9 тыс. случаев коронавируса. 105 инфицированных скончались.