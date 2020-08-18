Пресненский суд Москвы оштрафовал на 450 тысяч рублей бывшего фигуранта «московского дела» Владислава Барабанова

Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения пикетов. Как передает агентство «Интерфакс», речь идет об акциях в поддержку арестованного на 15 суток журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата Ильи Азара. Пикеты проходили в начале июня у здания главного управления МВД по Москве на Петровке. Азара арестовали за пикет в поддержку арестованного по уголовному делу создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.