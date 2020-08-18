Военный переворот произошел в западноафриканском государстве Мали

Мятеж вспыхнул на одной из военных баз вблизи столицы. К вечеру повстанцы объявили об аресте президента и премьер-министра. В последние недели в Мали проходили акции протеста с требованием отставки президента и главы правительства. Сегодня, как писала местная пресса, манифестанты начали собираться на площади Независимости для продолжения протестов.