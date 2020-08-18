Футбольный клуб «Спартак» вылетел в Уфу на матч третьего тура чемпионата России без главного тренера

Доменико Тедеско, как сказали в пресс-службе команды, остается в Москве из-за перенесенной ангины. На прошлой неделе из-за плохого самочувствия он не смог руководить красно-белыми в матче против грозненского «Ахмата». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу москвичей

В руководстве Спартака заверили, что тест главного тренера на коронавирус был отрицательным.