Комитет Сената США по разведке считает, что хакерская атака на демпартию США была санкционирована руководством РФ

Комитет американского Сената по разведке считает, что хакерская атака на демократическую партию США была санкционирована руководством России. Приказ отдал президент Владимир Путин, — утверждается в отчете комитета по итогам расследования о вмешательстве в президентские выборы.

В результате взлома компьютеров и учетных записей членов Демократической партии США, произошла утечка информации, которая нанесла ущерб кандидату Хиллари Клинтон и ее кампании.

В свою очередь, Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве.