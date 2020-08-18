В Сирии убит российский генерал

Как рассказали в Министерстве обороны, это произошло недалеко от города Дейр-эз-Зор. На дороге, по которой ехала российская автоколонна, сработало взрывное устройство. Несколько военнослужащих также получили ранения.

Имени погибшего не называют, однако, как пишет Новая газета, РБК и агентство Регнум со ссылкой на свои источники, погибшим был Вячеслав Гладких. Четыре года назад ему присвоили звание генерал-майора. В то время, когда он служил в Оренбургской области, как пишет интернет-издания 56орб.ру, в его подразделении погиб солдат-срочник. При этом по официальной версии он покончил с собой, однако мать погибшего была уверена, что его сына убили.