Американская компания Oracle проявила интерес к покупке китайского приложения TikTok

По данным британской газеты Файнэншнл Таймс, представители корпорации провели предварительные переговоры с владельцем сервиса. Рассматривается вопрос о покупке бизнеса китайской компании в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, — утверждают источники издания

В то же время главным претендентом на покупку TikTok остается американская корпорация Microsoft . Цена сделки колеблется от 10 до 30 миллиардов долларов