Спецтрибунал ООН по Ливану снял с группировки Хезболла обвинения в убийстве ливанского премьера Рафика Харири

Преступление произошло 15 лет назад. Харири погиб в результате террористического акта. Жертвами взрыва также стали 21 человек.

В результате расследования было установлено, что это покушение стало результатом заговора сирийских и просирийских сил в республике. Спецтрибунал в итоге признал виновным лишь одного из четырех фигурантов дела, Селима Айяша, который был связан с шиитской организацией Хезболла.

В то же время трибунал не нашел доказательств причастности руководства группировки к убийству, — сказала судья Джанет Носворси.