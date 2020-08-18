Законопроект о досудебной блокировке сайтов с пропагандой криминальной субкультуры внесен в Государственную думу

Его автором стал зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин, — передает агентство Москва.

Накануне, как напоминает агентство РИА Новости, Верховный суд признал молодежное субкультурное движение АУЕ экстремистской организацией. Молодежное сообщество, по определению экспертов, пропагандирует понятия российской криминальной среды среди молодых людей.