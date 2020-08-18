Задержанные в Башкирии защитники горы Куштау объявили бессрочную голодовку

Как пишет интернет-издание «Инсайдер», это произошло после того, как к ним в изолятор пришел прокурор и предложил подписать бумагу в поддержку главы республики Радия Хабирова. В обмен на это, по информации издания, экологическим активистам якобы было обещано освобождение. Сообщается, что никто свою подпись под документом не поставил.

Сколько именно человек участвуют в голодовке пока неизвестно. Три дня назад полиция задержала более 70 человек.

Уже несколько месяцев экологические активисты борются с вырубкой леса для разработки месторождения соды и известняка на территории горы Куштау.