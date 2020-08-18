Оппозиционный совет Белоруссии намерен строить дружеские отношения как с Россией, так и с Украиной

Минску выгодно общаться со всеми странами-партнерами, в том числе и с Европейским союзом, — пояснила одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Как ожидается, Совет проведет завтра первое заседание. В него вошли представители оппозиции, а также ряд журналистов, правозащитников и нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил эту структуру в попытке захватить власть. В свою очередь, представители Совета настаивают, что их задача мирный переход власти и проведение новых президентских выборов.