Благотворительный аукцион в поддержку Ивана Сафронова должен начаться в эти минуты в Сахаровском центре в Москве

Благотворительный аукцион в поддержку арестованного журналиста Ивана Сафронова должен начаться в эти минуты в Сахаровском центре в Москве. На торги выставлены книги, которые подписали авторы. Вырученные средства будут направлены на информационную кампанию по делу Сафронова, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и объективное разбирательство.

Среди писателей, которые предоставили свои произведения была и Людмила Петрушевская, которая ранее выступила в поддержку журналиста.

Иван Сафронов уже больше месяца находится в СИЗО Лефортово. Его обвиняют в государственной измене. Сам он вины не признает. Сафронов уверен, что его преследуют за журналистскую деятельность. В прошлом он работал в газетах «Коммерсантъ» и Ведомости.