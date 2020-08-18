«Фармацевтический вестник»: К регистрации российской вакцины от коронавируса полностью ее испытали на 20 добровольцах

К моменту регистрации российской вакцины от коронавируса полностью ее испытали лишь на 20 добровольцах, утверждает интернет-издание «Фармацевтический вестник». Такие выводы сделаны на основе реестров клинических испытаний и инструкции препарата.

Речь, по данным издания, идет о том, что только 20 людям были введены оба компонента вакцины от коронавируса, разработанной Институтом имени Гамалеи. Всего, следует из инструкции, ее безопасность была испытана на 38 добровольцах. Примерно половине из них ввели только один компонент препарата из двух. При этом Минздрав ранее уверял, что исследования проводились на двух группах, в которых в общей сложности были 76 добровольцев. Таким образом, утверждает «Фармацевтический вестник», реальное число тех, кто получил оба компонента вакцины от COVID-19, завышено в 4 раза. Издание, помимо этого, отмечает, что она в настоящий момент противопоказана людям младше 18 лет и старше 60, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса неделю назад объявил президент Владимир Путин. При этом во Всемирной организации здравоохранения тогда говорили, что не владеют полной информацией о ее эффективности и безопасности.

В Центре имени Гамалеи также подчеркивали, что разработанный препарат еще не проходил третьего, финального этапа клинических испытаний.