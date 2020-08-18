Российский генерал-майор погиб при взрыве автоколонны в Сирии

В Министерстве обороны его имени не называют, однако газета РБК и агентство Регнум говорят, что речь идет о Вячеславе Гладких. Известно, что он занимал должность заместителя командующего 36-й армии и служил в Забайкальском крае.

По данным Министерства обороны также при подрыве колонны возле города Дейр-эз-Зор были ранены трое российских военнослужащих. Согласно официальным данным, это второй российский генерал, который погиб в операции в Сирии. В сентябре 2017 года, также недалеко от Дейр-эз-Зора был убит генерал-лейтенант Валерий Асапов.