Axios: Американская администрация столкнулась с трудностями при подготовке новых санкций против России

Американская администрация, как пишет интернет-издание Axios, столкнулась с трудностями при подготовке новых санкций против России. В Белом доме не могут определить, против кого еще можно ввести новые запретительные меры, сказал изданию и.о. министра внутренней безопасности Чед Вольф. Он заверил, что Вашингтон делают все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за вмешательство в президентские выборы. В марте американское министерство финансов опубликовало список лиц, которые попадают под санкции за вмешательство выборы. В него вошли люди, которые связаны с российским Агентством интернет-исследований (известное в прессе как «фабрика троллей»).
2020-08-18T18:33:47+03:00
2020-08-18T18:33:47+03:00
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18:33, 18 августа 2020
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
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