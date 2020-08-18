«Фармацевтический вестник»: Безопасность российской вакцины от коронавируса к регистрации испытали на 20 добровольцах

Безопасность российской вакцины от коронавируса к моменту ее регистрации, как пишет интернет-издание «Фармацевтический вестник, испытали лишь на 20 добровольцах. В распоряжении издания оказалась инструкция препарата, а также данные международного и российского реестров клинических исследований.

Кроме того, — пишет Фармацевтический вестник, пока что вакцина запрещена для применения у людей старше 60 и до 18 лет.

О регистрации первого в мире препарата от коронавируса президент Путин объявил неделю назад. Представители Всемирной Организации здравоохранения тогда сказали, что у них нет полной информации о ее эффективности и безопасности. Представители Центра имени Гамалеи, где разрабатывали вакцину также говорили, что она еще не проходила третьего этапа испытаний.