В США начала работу национальная конвенция Демартии, которой суждено номинировать Байдена кандидатом в президенты

В США начала работу национальная конвенция Демократической партии, которой суждено номинировать Джо Байдена в качестве своего кандидата в президенты на предстоящих выборах.

Первоначально запланированный для присутственного участия всех делегатов в городе Милуоки, штат Висконсин, напрасно ожидавшем наплыва посетителей, съезд Демпартии проходит преимущественно в режиме онлайн и охватывает все Соединенные штаты, где в момент выступления находятся его депутаты. Члены руководства партии, среди которых Берни Сандерс и бывшая первая леди Мишель Обама, записывали свои выступления заранее. Модератором четырехдневного действа, растянувшегося вдвое из-за изменившегося формата и потому больше похожего на телешоу, стала звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория, пишет сайт Дойче Велле.

Мишель Обама обратилась к конвенции с прямой критикой действующего президента, Обвинив Дональда Трампа в том, что он не справляется с пандемией, указав на то, что именно он как руководитель государства, в первую очередь, виноват в том, что более 170 тысяч американцев погибли, став жертвами коронавируса. Обама предупредила, что президент также не смог дать должного ответа призывам граждан покончить с расовой дискриминацией и восстановить справедливость в этой сфере общественной жизни. «Страдания по всей стране лишь только усилятся, — предупредила она, — если Трамп останется в Овальном кабинете еще на четыре года», — цитирует слова экс-хозяйки Белого дома британская Гардиан.

Бывший соперник Байдена в ходе выдвижения кандидатом на прошлой президентской гонке Берни Сандерс, как отмечают местные наблюдатели, сегодня резко поменял свою позицию: «Нам нужен Джо Байден, наш новый президент», — открыто заявил Сандерс, обращаясь к той части прогрессивной, преимущественно молодой американской аудитории , которая традиционно его поддерживала. – «Трамп, — цитата,— это не только угроза американской демократии: отметая научные доводы, он подверг наши здоровье и жизни смертельной опасности», — отметил Берни Сандерс, характеризуя бездействие президента в отношении распространения коронавируса. – «Римский император Нерон играл на скрипке, глядя на горящий Рим, — привел политик известное историческое заблуждение. – Трамп же все это время играет в гольф», конец цитаты.

Согласно Гардиан, последние опросы показывают, что население США все более разочаровывается в том, как Дональд Трамп и его администрация противостоят эпидемии КОВИД-19, отмечая, что рейтинги Джо Байдена продолжают расти.