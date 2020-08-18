Спецтрибунал признал виновным одного из четырёх фигурантов дела об убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири

Покушение на него произошло 15 лет назад.

Спустя тринадцать лет работы Специальный трибунал по Ливану постановил, что сторонник шиитской организации «Хезболла» Салим Айяш действительно был причастен к покушению на премьер-министра Рафика Харири. Ливанца признали виновным по всем пунктам и в частности по статье об организации теракта с применением взрывчатых веществ.

Премьер-министр Харири был убит 14-февраля 2005-ого года в результате подрыва заминированного грузовика в центре Бейрута. Тогда вместе с ним погиб еще 21 человек. Ранее многие ливанские политики обвиняли в этом теракте «Хезболлу», отмечая, что шиитам выгодна смерть лидера, который причислял себя к суннитскому направлению ислама. В свою очередь в самой организации эти обвинения отрицали.

Сегодня специальный трибунал объявил, что, хотя у «Хезболлы» и могли быть мотивы убить Харири, каких-либо доказательств её причастности к тому взрыву так и не было предъявлено. В связи с этим остальных членов этой организации, которых следствие связывало с терактом, в Гааге полностью оправдали.

Тем временем сын убитого премьера Саад Харири назвал вердикт трибунала победой справедливости.