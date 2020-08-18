Громкий политический процесс по делу «куклы Путина» в Перми закончился реальным сроком

Два года колонии общего режима получил автор уличной акции Александр Шабарчин. Манекен с маской Владимира Путина, привязанный скотчем к фонарному столбу в центре Перми суд посчитал хулиганством, оскорбляющим социальную группу сторонников действующего президента. Еще одному соучастнику суд назначил год условно, поскольку на момент преступления ему не было 18 лет.

Александра Шабарчина заковали в наручники и увезли в СИЗО из зала Ленинского суда под аплодисменты стоявших на улице сторонников. Судебное заседание на котором оглашались приговоры было объявлено открытым, однако, в здание суда не пустили никого из почти сотни сторонников обвиняемых и даже местных журналистов. Вокруг здания суда дежурили несколько десятков сотрудников полиции. Главный обвиняемый по делу об изготовлении манекена с лицом президента Путина — местный активист Александр Шабарчин. В течение двух лет он снимал ролики на свой ютуб-канал «Гроза Перми».

Манекен с маской лица президента, привязанный скотчем к фонарному столбу на одной из центральных улиц города, был частью сценария к очередному видеоролику. Именно это деяние местные силовики сочли хулиганством с целью разжигания вражды против социальной группы — сторонников действующего президента.

Адвокат Анастасия Шардакова рассказала «Эху Перми», что на оглашение приговора Шабарчин пришел с большой сумкой с вещами, и несмотря на вероятность сесть в тюрьму, сохранял спокойствие. В последнем слове Александр Шабарчин не отрицал своих политических взглядов.

«При условии, что ему грозило реальное наказание он эту позицию и в здании суда озвучивал, о том, что он считает что власть должна быть сменяемой, а у нас власть очень долго держится в одних и тех же руках и его акции, которые он проводил, это была не первая его акция, они направлены как раз на то, чтобы заставить людей задуматься и более активную позицию гражданскую выбирать. Я даже боюсь представить, как на него повлияют два года колонии. Очень сложно сказать. Он человек неординарный, поэтому делать выводы, как на него повлияет колония исходя из опыта, который у меня есть, нельзя, потому что он такой человек, который отличается от всех остальных».

Пострадавшими по делу проходили несколько членов Молодой гвардии, которые заявили в суде, что оказались случайными свидетелями акции, и увиденный ими манекен оскорбил их чувства.

Еще один обвиняемый по данному делу, активист — Данила Васильев, он помогал приматывать манекен, был приговорен к году условно, поскольку в момент преступления был несовершеннолетним, третьего обвиняемого — Александра Эткина суд полностью оправдал, убедившись, что он не участвовал в подготовке акции, а лишь снимал происходившее на смартфон.

Напомним, следствие по делу о «кукле Путина» продолжалось два года. В отношении организаторов акции было возбуждено дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».