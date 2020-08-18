Суд оштрафовал председателя правления международного «Мемориала» на 100 тысяч рублей

Это связано с отсутствием маркировки иностранного агента на сайте, — рассказал «Эху Москвы» сам Ян Рачинский. Ян Рачинский добавил, что этот штраф, как и предыдущие по подобным протоколам, «Мемориал» намерен оспаривать.