Российский военный советник в звании генерал-майор погиб в результате нападения в Сирии

Об этом несколько минут назад объявило Министерство обороны. По его сведениям, взрывное устройство сработало на дороге во время движения российской колонны неподалеку от города Дейр-эз-Зор. Ранения получили трое российских военнослужащих. Имени погибшего в Министерстве обороны пока не называли.