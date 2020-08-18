Рябков: В Москве считают, что Соединенные Штаты «спят и видят, как бы вмешаться в дела Белоруссии»

В Москве считают, что Соединенные Штаты «спят и видят, как бы вмешаться в дела Белоруссии» — об этом заявил зам.главы МИДа Сергей Рябков. В интервью Интерфаксу он назвал ситуацию «крайне тревожной».

Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, что обсудит с российским руководством ситуацию в Белоруссии. Как выразился Трамп, «в Белоруссии, кажется, недостаточно демократии».

Президент Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин заявил о недопустимости вмешательства в белорусские дела, а также давления на руководство Белоруссии.

Официальный представитель канцлера ФРГ сообщает, что лидеры двух стран обсудили выборы президента Белоруссии и последующие события. Меркель подчеркнула, что правительство в Минске должно отказаться от применения силы по отношению к мирным демонстрантам, безотлагательно выпустить на свободу политических заключенных, а также начать национальный диалог с оппозицией и обществом. Таким путем можно преодолеть кризис. Эти приоритеты политики правительства ФРГ в сложившейся ситуации ранее были озвучены в Берлине.

Накануне канцлер ФРГ поблагодарила президента Литвы Гитанаса Науседа за предоставление убежища лидеру оппозиции Светлане Тихановской. Меркель также осведомилось о ее состоянии здоровья и планах. Лидеры ФРГ и Литвы обсудили положение в Белоруссии и возможность поддержки оппозиции. По сообщениям агентств, Меркель и Науседа рассматривают опции переговоров с Лукашенко. Лидеры Польши, Эстонии, Латвии и Литвы накануне также провели переговоры и призвали к новым выборам в Белоруссии.

Ранее спикер Меркель подчеркнул, что канцлер впечатлена и растрогана тем, как сотни тысяч граждан в выходные мирно и достойно по всей стране выступили против репрессий, за честные и свободные выборы. «Эти люди должны знать, что Европа стоит на их стороне и будет внимательно следить за тем, как власти будут поступать с ними», – заявил представитель правительства ФРГ. Важную роль при проверке результатов выборов должна взять на себя Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которую входит Белоруссия.

Государства Евросоюза уже приняли решение о санкциях против тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека. Конкретное применение этих мер зависит он дальнейших действий силовиков.

В выходные Ангела Меркель в рамках председательства Германии в Европейском совете провела переговоры лидерами стран Евросоюза. Завтра в полдень в Брюсселе начнется видеоконференция по поводу событий в Белоруссии.