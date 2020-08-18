Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, поддержавший протестующих, подал прошение об отставке

Дипломат записал видеообращение, в котором говорит, что шокирован сообщениями из Белоруссии о пытках и избиениях граждан. Как говорят в МИДе, Александр Лукашенко пока не подписал указ об отставке посла в Словакии. Игорь Лещеня стал первым из белорусских послов, кто поддержал протесты.



В Белорусском Национальном театре имени Янки Купалы более 80 актеров и сотрудников подали заявления об увольнении. Ранее решением премьер-министра и министерства культуры был уволен директор театра Павел Латушко. Он поддержал протестующих.

Сегодня на встречу с актерами приезжал министр культуры Юрий Бондарь, но ему не удалось договориться с труппой.

Художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин выступил в поддержку Купаловского театра в Белоруссии. По словам Райкина, сегодня главная драматургия разворачивается на улицах и площадях белорусских городов и, цитирую, — «в этом острейшем спектакле жизни артисты выступают в роли порядочных и смелых людей».

Текст обращения сегодня появился на сайте Сатирикона, он оно начинается словами «У наших коллег в Минске беда».