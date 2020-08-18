Правозащитный центр «Весна» сообщает, что Сергея Тихановского этапировали из Минска в Жодино

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что Сергея Тихановского, мужа бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, этапировали из Минска в Жодино. По некоторым данным, это связано с тем, что планируются акции в поддержку Тихановского, которого правозащитники называют политическим заключенным.

По поручению Светланы Тихановской создан Координационный совет оппозиции. В ближайшее время он создаст политический орган, который возьмет на себя процесс мирной передачи власти в стране. В состав совета, в частности, вошла писатель и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал принять адекватные меры в отношении членов координационного совета. Он считает, что это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Лукашенко цитирует государственное агентство БелТА.