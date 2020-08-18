МВД Белоруссии сообщило о гибели еще одного человека во время протестных акций

Утверждается, что 19-летинй демонстрант попал под машину на Партизанском проспекте в Минске. Ранее белорусские власти сообщили о том, что во время протестов погибли два человека — 34-летний Александр Тарайковский в Минске и 25-летний Александр Вихор в Гомеле.

Президент Белоруссии наградил почти 300 сотрудников МВД. Это вызвало возмущение оппозиции, назвавшей указ оскорблением всех жителей страны.

«За безупречную службу» — такие медали получили белорусские силовики. Указ президент Лукашенко подписал в прошлый четверг, после массовых задержаний и избиений протестующих, сегодня он появился на национальном правовом портале. Награды получили более 250-ти человек — омоновцы и другие сотрудники министерства внутренних дел, включая водителей автозаков. Среди награжденных и замкомандующего Внутренними войсками МВД Белоруссии Хазалбек Атабеков. Указ с именами награждённых занял 25 страниц. Силовики получили медали первой, в том числе и Атабеков, второй или третьей степени. Все они, по мнению Александра Лукашенко, образцово исполняли обязанности. Белорусская оппозиция резко раскритиковала указ. Оскорблением всего народа республики назвала его в эфире Еврорадио представитель объединённого штаба оппозиции, соратница экс-кандидата в президенты Светланы Тихоновской Мария Колесникова.



Слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули — их применяли милиция и внутренние войска при разгоне протестующих, недовольных итогами выборов, на которых по официальным данным с большим перевесом победил Лукашенко. Жестокие разгоны у стелы на проспекте Победителей в центре Минска в начале прошлой недели, станции метро Пушкинская к западу от центра и в других районах белорусской столицы. Об этом свидетельствуют многочисленные фото, видео и рассказы потерпевших. В числе тех, кого силовики жестоко избили, как сообщал белорусский портал tut.by оказался и 16-летний мальчик, который шёл к другу. В акции не участвовал. Подростка омоновцы избили так, что он до сих пор в коме, пишет издание. Пытки и издевательства в автозаках, отделах милиции и изоляторах. Выйдя оттуда люди рассказывали, что с ними обращались как с животными, спрашивали, за кого голосовали, говорили, что научат, кого надо было поддержать. Заставляли встать на колени, били ногами и дубинками со словами: «Вот вам перемены!». В МВД Белоруссии между тем уверяют, что документы с именами и фамилиями силовиков, которых представили к наградам, были подготовлены ещё в марте, то есть задолго до протестов и столкновений. Противники президента Лукашенко в это не верят.

На этом фоне из силовых структур увольняются сотрудники МВД Белоруссии. Они объясняют это несогласием с жестоким избиением участников акций протеста в Минске и других городах.