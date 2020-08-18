Левада-Центр: рейтинг мэра Москвы Сергея Собянина опустился с 57 до 45%

По данным Левада-Центра, рейтинг мэра Москвы Сергея Собянина опустился с 57 до 45%. Отрицательно к нему относится почти четверть опрошенных москвичей. Это можно объяснить несколькими факторами. Один из них – ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом «Эху Москвы» рассказал социолог Левада-Центра Денис Волков. По словам Волкова, наиболее критично к Собянину относится молодежь, активные пользователи интернета и малообеспеченные.

Действия мэра Москвы Сергея Собянина во время пандемии коронавируса могли вызвать недовольство граждан, но являлись оправданной мерой и помогли спасти множество жизней. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы Андрей Титов. Таким образом он прокомментировал опрос «Левада-центра», согласно которому количество негативных оценок деятельности столичного мэра достигло максимума впервые с 2011 года. «Конечно, люди недовольны, что их посадили на самоизоляцию. Но это было нужно. Сравнивать нужно цифры умерших от коронавируса в столицах других крупных стран. Насколько я вижу по мировой статистике, Москва довольно мягко прошла пик эпидемии», — отметил А.Титов. С точки зрения депутата, Москва оказалась прекрасно подготовлена к пандемии коронавируса. «Самое главное, что система медицинского обеспечения города справилась. Я сам переболел коронавирусом, видел, как это работает изнутри, и был приятно удивлен», — заключил А.Титов.

Падение рейтинга Сергея Собянина вряд ли можно считать значительным. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал экономист Сергей Алексашенко. Сергей Алексашенко добавил, что пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб рейтингам многих мировых политиков, например, Дональда Трампа.