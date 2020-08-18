Суд в Туве восстановил в звании четверых полицейских, которых судили за пытки задержанных

На это решение обращает внимание сибирское издание «Тайга-инфо». Сами полицейские ранее были приговорены к реальным срокам. По данным следствия, 7 лет назад он задержали и избили, в том числе с применением электрошокеров, пятерых подозреваемых в краже коров. Некоторым из задержанных полицейские угрожали изнасилованием дубинкой. Один из пострадавших на тот момент был несовершеннолетним, а трое из пятерых позже оказались непричастными к краже.