Александра Шабарчина и еще одного активиста, Данилу Васильева, суд в Перми признал виновными в хулиганстве по предварительному сговору. Васильев получил год условно.
Сама акция состоялась почти два года назад в центре города. Ее участники обвинили президента во лжи и военных преступлениях.
Участник акции в Перми, где фигурировала кукла в маске с лицом Владимира Путина, получил два года колонии
Александра Шабарчина и еще одного активиста, Данилу Васильева, суд в Перми признал виновными в хулиганстве по предварительному сговору. Васильев получил год условно.