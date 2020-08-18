Координационный совет белорусской оппозиции начинает свою работу, передает агентство ТАСС. Тем временем президент республики Александр Лукашенко расценил создание такой структуры как попытку захвата власти. Он пригрозил принять ответные меры, передает государственное агентство БелТА. Он также назвал членов координационного совета, «бывшими, обиженными, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанными нацистами». Ранее сообщалось, что в совет, в частности, войдут, правозащитники, представители некоторых оппозиционных кандидатов в президенты и нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.
2020-08-18T17:33:07+03:00
2020-08-18T17:33:07+03:00
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17:33, 18 августа 2020
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