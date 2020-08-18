Путин считает, что сокращение экономики России в ближайшее время будет меньшим по сравнению с экономиками других стран

Президент Владимир Путин считает, что сокращение российской экономики в ближайшее время будет меньшим по сравнению с экономиками других стран. На встрече с главой Роснефти Игорем Сечиным Путин отметил, что ограничения сделки по сокращению добычи нефти в какой-то момент перестанут действовать. К этому должна быть готова нефтяная отрасль.