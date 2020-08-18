«Ромир»: Запасы свободных денег россиян достигли максимума для летних месяцев за несколько лет

Запасы свободных денег россиян достигли максимума для летних месяцев за несколько лет, подсчитали специалисты компании «Ромир». Активнее экономить граждане начали в прошлом месяце. Объем свободных денег у средней российской семьи вырос почти на 14%, пишет газета РБК. По оценке аналитиков, после покупки продуктов и других товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, проезда на транспорте, связи и других жизненно необходимых нужд на руках у средней российской семьи осталось чуть более 28 тыс. руб. Эксперты полагают, что эти средства скорее всего пойдут на оплату кредитов, крупных покупок или развлечений.