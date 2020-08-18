Процесс по делу актера Михаила Ефремова переходит в следующую стадию, свои доказательства уже представило обвинение. С завтрашнего дня начнет выступать сторона защиты, — объявила судья Елена Абрамова.

Тем временем потерпевшие по этому делу подали иски к Ефремову о компенсации морального вреда. Старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова требует взыскать с актера 6 с половиной миллионов рублей, вдова, брат и младший сын погибшего — по одному рублю.

Защита потерпевших по делу актера Михаила Ефремова довольна тем, как рассматривается дело. Об этом сказал адвокат Александр Добровинский. Александр Добровинский сообщил также, что подготовил два варианта гражданского иска к актеру.

Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Согласно материалам следствия, в момент аварии он находился за рулем в нетрезвом виде. Артисту может грозить до 12 лет лишения свободы.