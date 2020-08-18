Почти четверть москвичей, согласно опросу Левада-Центра, сказали о своем негативном отношении к мэру Собянину

Почти четверть москвичей, согласно опросу Левада-Центра, сказали о своем негативном отношении к мэру города Сергею Собянину. Организаторы опроса говорят о серьезном снижении положительных оценок столичного руководителя и почти двукратного увеличения негативных. Положительно к Собянину относятся сейчас менее половины жителей города. Год назад у него была максимальная поддержка — 57%.

Представители Левада Центра считают падение рейтинга мэра результатом ограничительных мер, которые вводились для борьбы с коронавирусом, а также связывают происходящее с экономическими проблемами и неуверенностью в будущем.