МВД Белоруссии объявило о гибели еще одного участника протестов

В ведомстве говорят, что это произошло ночью в воскресенье в Минске. 19-летний демонстрант находился на проезжей части, когда его сбил автомобиль, рассказала официальный представитель министерства Ольга Чемоданова. Ранее стало известно о двух погибших в ходе акций протеста, один в Минске, и еще один в Гомеле.