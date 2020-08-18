Суд взыскал с петербургского управления МВД 7 тысяч рублей за задержание активиста на Первомайском шествии

При этом Петру Трофимову отказали в компенсации за телесные повреждения.

Смольнинский районный суд признал, что сотрудники ОМОНа незаконно задержали активиста «Открытой России» Петра Трофимова. Он шел с барабаном перед колонной объединенных демократических сил на согласованной властями Петербурга первомайской акции в прошлом году. Силовики схватили его буквально через несколько минут после начала мероприятия. При этом, по словам юриста «Апологии протеста» Александра Передрука, суд проигнорировал телесные повреждения, хотя у защиты было подтверждение из травмпункта. Об этом сообщает издание Знак точка ком. В итоге, городское управление МВД должно заплатить Трофимову 7 тысяч рублей. Сам активист на заседании не присутствовал, так как уже попросил политическое убежище в Финляндии. Напомню, изначально Трофимова обвинили в том, что он остановил согласованное шествие, превратив его в несогласованный митинг. Защита, в свою очередь, предоставила в суд видеозапись, на которой было видно, что колонну остановили сотрудники правоохранительных органов.

Во время шествия общедемократической колонны первого мая прошлого года в Петербурге задержали несколько десятков человек.