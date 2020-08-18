Президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с лидерами Германии и Франции. Тем временем в Минске российского посла вызвали в МИД.

За сегодняшний день президент России провёл два телефонных разговора с иностранными коллегами. Как сообщает пресс-служба Кремля, сначала он общался с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем по инициативе французской стороны прошел разговор и с президентом Эммануэлем Макроном.

В обоих случаях Путин заявил, что вмешательство во внутренние дела Белоруссии извне неприемлемы и они приведут к дальнейшей эскалации кризиса в стране. Как и его собеседники, президент заявил, что заинтересован в скорейшем урегулировании возникших проблем и надеется на нормализацию ситуации.

При этом, Ангела Меркель всё же отметила, что Минск должен воздержаться от применения насилия против мирных протестующих, освободить политических заключенных и начать диалог со своими политическими оппонентами.

Различные массовые акции за отставку президента проходят во многих городах Белоруссии с 9ж-ого августа. Протестующие считают, что ЦИК сфальсифицировал данные, согласно которым Александр Лукашенко получил на выборах более 80 процентов голосов.