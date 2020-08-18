МВД Белоруссии сообщило о гибели еще одного человека во время протестных акций

Утверждается, что 19-летний демонстрант попал под машину на Партизанском проспекте в Минске. Ранее белорусские власти сообщили о том, что во время протестов погибли два человека — 34-летний Александр Тарайковский в Минске и 25-летний Александр Вихор в Гомеле.