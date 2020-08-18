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16:03, 18 августа 2020

Левада-Центр: Москвичи стали хуже относиться к мэру Собянину

Москвичи стали хуже относиться к мэру Собянину, — показал опрос Левада-Центра. Еще год назад у Собянина была максимальная поддержка москвичей — 57% относились к нему положительно. Сейчас об этом заявляют только 45% опрошенных, рассказал «Эху Москвы» социолог Левада-Центра Денис Волков. По его словам, это можно объяснить несколькими факторами, один из них — ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В Левада-Центре отметили, что наиболее критично к Собянину относится молодежь.

Депутат Мосгордумы «единоросс» Андрей Титов допускает, что люди были недовольны режимом изоляции, однако Титов уверен, что меры, принятые столичными властями, спасли многим жизнь.

В мэрии результаты опроса пока не комментировали.



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