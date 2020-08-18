Депутат Мосгордумы сообщил о столкновениях жителей с застройщиками из Фонда реновации на северо-востоке Москвы

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о столкновениях жителей с застройщиками из Фонда реновации из-за вырубки деревьев на улице Молодцова в Северо-Восточном округе Москвы.

«Час назад на улице Молодцова произошли столкновения жителей с застройщиками из Фонда реновации, которые попытались вырубить деревья на придомовой территории одного из домов. Это 17 деревьев, они создают защитный пояс, который крайне необходим на этой территории, потому что рядом находятся асфальтобетонные заводы, и без зелени рядом с домами люди просто не выживут. Но под стройку в связи с реновацией стартовых домов на улице Молодцова вырубается практически все, поэтому жители оказали сопротивление», — сказал он.

С.Митрохин отметил, что после его обращения к уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой, вырубку деревьев было решено отложить до четверга, 20 августа. На этот день Т.Потяева назначила в префектуре Северо-Восточного округа круглый стол по экологической ситуации на улице Молодцова.