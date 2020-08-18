Американский авиаконцерн «Боинг» объявил о второй волне добровольных увольнений в связи с пандемией коронавируса. Компания не уточняет, какое количество сотрудников планируется сократить за счет добровольных увольнений. Руководство обещает таким сотрудникам выплаты и льготы.