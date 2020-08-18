Спецтрибунал по Ливану не нашел доказательств причастности руководства группировки Хезболла и сирийского правительства к убийству бывшего ливанского премьер-министра Рафика Харири. Об этом заявила судья Джанет Носворси, зачитывая приговор.
Суд также пришел к выводу, что нападение совершил террорист-смертник. Его личность не установлена.
Спецтрибунал по Ливану не нашел доказательств причастности руководства Хезболлы к убийству Харири
Спецтрибунал по Ливану не нашел доказательств причастности руководства группировки Хезболла и сирийского правительства к убийству бывшего ливанского премьер-министра Рафика Харири. Об этом заявила судья Джанет Носворси, зачитывая приговор.