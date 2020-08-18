СК рекомендовал отменить постановление об отказе в возбуждении дела в связи со смертью Мадины Умаевой

Управление Следственного комитета по Северному Кавказу рекомендовало отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью чеченки Мадины Умаевой, — сообщает правозащитный центр Мемориал, ссылаясь на официальный ответ Управления.

Мать 23-летней Мадины считает, что ее дочь убили – она просила возбудить уголовное дело. В итоге она была вынуждена извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадырвоым, — напоминает Интерфакс.