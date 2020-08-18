Z Архив новостей новости
5 0 6 7
14:17, 18 августа 2020

Специальный трибунал по Ливану должен быть вынесен приговор по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири

В Нидерландах, на оглашении приговора четырем обвиняемым заочно членам шиитской группировки «Хезболла» присутствует сын Аль-Харири Саад и бывший глава тогдашнего правительства страны.

За несколько месяцев до трагического покушения на его жизнь, Рафик Аль-Харири ушел в отставку и возглавил оппозицию, требовавшую вывода с территории Ливана подразделений сирийской армии, которые базировались там почти три десятилетия, — напоминает сайт Euronews — Начиненный взрывчаткой автомобиль оставил в центре Бейрута огромную воронку, 22 человека погибших и более 200 раненых.

Во время расследования, пишет The Independent, судьи охарактеризовали взрыв как «рукотворный ад» на одной из главных улиц ливанской столицы. Убийство бывшего премьера и лидера антииранской, антисирийской и прозападной оппозиции привело к выводу войск Сирии с территории соседнего государства, однако за ним последовала еще серия взрывов и политических убийств противников политики Дамаска из числа государственных деятелей и журналистов, напоминает газета.

Автор британского издания не исключает, что сегодняшнее признание убийц Аль-Харири виновными повлечет за собой резкое обострение политической обстановки в Ливане.

Группировка «Хезболла» отказалась выдать обвиняемых международному трибуналу. Их адвокаты будут иметь право на обжалование приговора, напоминает The Independent, что означает, что окончательный вердикт может быть отложен еще на несколько лет.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в которым оказались 26 лет назад…

5 222 6 31855 17.08
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Ширвиндт: Хочу, чтобы на белорусской земле жили счастливые люди Откуда эта раболепная любовь, глубокое чувство к диктаторам? Мы их любим. Любите своих детей! Любите своих матерей. А не правителей, которые правят по 30 лет…

5 64 6 9921 09:20
Новости

Ирландия и Канада присоединились к странам, отказавшимся признать итоги президентских выборов в Белоруссии Ранее санкции в отношении Минска договорились ввести страны ЕС…

5 29 6 5281
Блоги

Блог «Новой газеты»

Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден» Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране…

5 259 6 45094 12.08
Голосование
5 73 6 12944 12.08
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

«Голос» требует от властей Беларуси освободить Артема Важенкова и Игоря Рогова Белорусское государственное агентство «Белта» показало их в видеосюжете под заголовком «Видео задержания провокаторов», лежащими лицом на земле со скованными за спинами руками рядом с другими задержанными…

5 35 6 6366 11.08
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Происходящее в Республике Беларусь вызывает очень большую тревогу Мы требуем от МИДа России, от государственных правозащитных институтов России, безусловного осуждения насилия против мирных граждан — как жителей Республики, так и граждан России и других государств…

5 37 6 6695 13.08
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Всё как прежде: диктатор на троне, оппозиция по тюрьмам В мире уже есть один такой диктатор в Венесуэле, и зовут его Николас Мадуро. Оппозиция второй год пытается вести с ним переговоры. Америка и ещё полсотни демократических стран поддерживают временного президента Хуана Гуайдо, и что?..

5 44 6 7964 15.08
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Псевдоисторики и самое секретное здание в стране Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году…

5 61 6 11268 15.08
Новости

фото: Минобороны РФ В России начинаются крупные учения военной полиции В Министерстве обороны говорят, что они будут проходить на территории всей страны…

5 38 6 7200
Блоги

+ «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» Обращение Светланы Тихановской…

5 135 6 25758 14.08
Блоги

Карина Орлова журналист

Против Трампа Мишель Обама закрывала двухчасовое событие понедельника и выступила с самой глубокой и проникновенной речью, которая была построена как мощный аргумент против переизбрания Трампа…

5 82 6 15678 08:43
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Преступления карателей в Беларуси не имеют срока давности Когда этот суд наступит — каратели будут ссылаться на полученные приказы. Что же, в Нюрнберге их предшественники тоже на них ссылались — и, как известно, безрезультатно…

5 75 6 14832 13.08
Блоги

+ Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу…

5 206 6 40419 12.08
Блоги

Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..

5 221 6 44546 15.08
Блоги

Сергей Марков политолог

С мятежниками говорят только об условиях капитуляции Если Лукашенко вступит с мятежниками в переговоры, то он кончит быстро или как план в отношении Януковича — расстрел без суда…

5 199 6 39800 14.08

Популярное за неделю

Новости

Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки резко выросло число жертв коронавируса Если накануне от COVID-19 скончались только 55 человек, то теперь, по данным оперативного штаба — более 130...

5 15 6 15733
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко забраковал план с этой красивой интригой, потребовал свернуть цирк и сразу железно выписать ему 95%. Его полночи уговаривали на 80. Опытные тетки в избиркоме чуть ли не коленях стояли…

5 85 6 152848 12.08
#слушать 50:12 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 73 6 12904 12.08
Блоги

Марк Солонин историк

Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..

5 399 6 294936 15.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Что происходит в Белоруссии Что происходит в Белоруссии Тихановской пригрозили убить детей?..

5 188 6 178547 11.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8689955
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4595590

Сегодня в эфире