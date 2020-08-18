Специальный трибунал по Ливану должен быть вынесен приговор по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири

В Нидерландах, на оглашении приговора четырем обвиняемым заочно членам шиитской группировки «Хезболла» присутствует сын Аль-Харири Саад и бывший глава тогдашнего правительства страны.

За несколько месяцев до трагического покушения на его жизнь, Рафик Аль-Харири ушел в отставку и возглавил оппозицию, требовавшую вывода с территории Ливана подразделений сирийской армии, которые базировались там почти три десятилетия, — напоминает сайт Euronews — Начиненный взрывчаткой автомобиль оставил в центре Бейрута огромную воронку, 22 человека погибших и более 200 раненых.

Во время расследования, пишет The Independent, судьи охарактеризовали взрыв как «рукотворный ад» на одной из главных улиц ливанской столицы. Убийство бывшего премьера и лидера антииранской, антисирийской и прозападной оппозиции привело к выводу войск Сирии с территории соседнего государства, однако за ним последовала еще серия взрывов и политических убийств противников политики Дамаска из числа государственных деятелей и журналистов, напоминает газета.

Автор британского издания не исключает, что сегодняшнее признание убийц Аль-Харири виновными повлечет за собой резкое обострение политической обстановки в Ливане.

Группировка «Хезболла» отказалась выдать обвиняемых международному трибуналу. Их адвокаты будут иметь право на обжалование приговора, напоминает The Independent, что означает, что окончательный вердикт может быть отложен еще на несколько лет.