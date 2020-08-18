В России за минувшие сутки, согласно данным оперативного штаба, резко выросло число смертей от коронавируса

При этом заражённых стало меньше. За сутки от коронавируса по данным оперативного штаба умерли 132 человека. Это в 2,5 раза больше чем накануне, когда власти отчитались о 55 погибших.

Больше всего пациентов вчера умерли в Петербурге, Москве и Иркутской области. Летальные случаи отмечены в нескольких десятках регионов. За всё время пандемии в стране ушли из жизни почти 16 тысяч человек. Число заболевших людей в то же время снизилось до апрельских показателей, уверяют в оперативном штабе. За сутки результаты тестов подтвердили коронавирус у почти 4 тысяч 750 человек. Это немногим меньше, чем накануне.

Больше всего зараженных в Москве, Петербурге и Свердловской области. Отмечу, статистика смертности от коронавируса в России не раз вызывала вопросы. К примеру, цифры умерших людей в апреле, которые назвал федеральный оперативный штаб, оказались вдвое меньше тех, что позже привёл Росстат. Ведомство сообщило о смерти более двух тысяч семисот пациентов.

О занижении количества умерших в Москве и Петербурге, а возможно и по всей России писали весной западные СМИ. Всемирная организация здравоохранения называла статистику смертей необычной и призывала её пересмотреть.

В штабе это объясняли разной методикой подсчёта. Позже власти стали учитывать не только умерших непосредственно от коронавируса, но и людей с признаками ОРВИ и пневмонии, а спустя ещё некоторое время тех, кто болел ковидом, а умер, к примеру, от инфаркта.

По числу заражённых — их больше девятисот тысяч — Россия остается на 4-м месте в мире. Лидер печальной статистики по-прежнему США. За океаном, согласно данным института Хопкинса, почти пять с половиной миллиона больных коронавирусом, умерли 770 тысяч человек.

Профессор-вирусолог Александр Бутенко в интервью «Эху Москвы» предположил, что рост числа летальных исходов связан с мутацией вируса.

Список высокопоставленных лиц, заразившихся коронавирусом, пополнил министр энергетики Александр Новак. В пресс-службе ведомства говорят, что чувствует он себя хорошо, никаких симптомов у него нет, и завтра Новак будет участвовать в видеоконференции мониторингового комитета ОПЕК+.

О том, что тесты министра оказались положительными, сегодня сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что Новак вернулся в Москву не сможет его больше сопровождать в поездке по Дальнему Востоку.