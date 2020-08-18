Коллектив минского Театра имени Янки Купалы выступил против назначения нового управляющего и увольнения Павла Латушко

Кадровые перемены инициированы на фоне поддержки труппой белорусских акций протеста. В республиканском министерстве культуры намерены поставить в управление Купаловским театром своего представителя. Об этом актерам сказал лично глава ведомства Юрий Бондарь. Коллектив воспринял это предложение негативно: после того, как власти уволили со своей должности Латушко, сотрудники театра начали массово писать заявления об увольнении.

Министру они поставили ультиматум: либо он до среды восстанавливает на работе Латушко и сам уходит в отставку, либо минский Театр имени Янки Купалы покинут сами актеры. Но, как передает агентство ТАСС, Бондарь счел это «политическим вопросом» и отказался его обсуждать. Он лишь подчеркнул, что каждое заявление на увольнение будет рассмотрено в течение месяца.

Причины, по которым Латушко был уволен с поста директора Купаловского театра, власти до сих пор не разъяснили. Ранее он призвал уйти в отставку главу белорусского МВД и всех высокопоставленных силовиков, ответственных за насилие в отношении участников акций протеста. В поддержку директора и труппы накануне вышли сотни людей.

Павел Латушко ранее сам входил во властные круги: он был министром культуры и послом Белоруссии во Франции.